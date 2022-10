Der DAX hat seine anfänglichen Gewinne am Dienstagmittag nochmal deutlich ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.595 Punkten berechnet.

Dies entspricht einem Plus von 3,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Zalando, Puma und Adidas. Auch alle anderen Einzelwerte legten zu. Die Anleger sind offenbar deutlich weniger pessimistisch als in den vergangenen Wochen.

Marktbeobachtern zufolge hoffen sie unter anderem auf eine etwas lockerere Geldpolitik der Notenbanken. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag stärker. Ein Euro kostete 0,9895 US-Dollar (+0,73 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 1,0106 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 89,83 US-Dollar.

Das waren 97 Cent oder 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

