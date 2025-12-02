Newsletter
Dienstag, Dezember 2, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Dax baut Gewinne etwas aus – Kurssprung bei Bayer

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag etwas weiter in den grünen Bereich vorgerückt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.760 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von Bayer weiter mit einem Kurssprung – sie legten fast neun Prozent zu. Hintergrund ist die Rückendeckung der US-Regierung im milliardenschweren Rechtsstreit um das Mittel Glyphosat. Am Ende der Liste befanden sich am Mittag Qiagen, Daimler-Truck und Henkel.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1607 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8615 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 63,08 US-Dollar; das waren 9 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

