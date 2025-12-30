Der Dax hat das Jahr 2025 am Dienstag mit einem Jahresplus von rund 23 Prozent beendet. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.
Dax beendet 2025 mit Jahresplus von rund 23 Prozent
Der Dax hat das Jahr 2025 am Dienstag mit einem Jahresplus von rund 23 Prozent beendet. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.
Meistgelesen
Augsburg Stadt
Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Augsburg Stadt
Stolpersteine jüdischer Shoah-Opfer in Augsburg geschändet
Augsburg – Über die Weihnachtsfeiertage 2025 sind in der...
Augsburg Stadt
Dreizehn Tore! Augsburger Panther gewinnen verrücktes Spiel gegen Schwenningen
In einem verrückten ersten Spiel des Jahres 2026 setzten sich die Augsburger Panther mit 7:6 gegen die Schwenninger Wild Wings durch. Es war der erste Sieg mit den vollen drei Punkten seit Ende November für den AEV.
Augsburg Stadt
“Verstöße gegen grundlegende Verhaltensregeln” – Augsburger Panther trennen sich von Florian Elias
Florian Elias wird nicht mehr für die Augsburger Panther...
Polizeimeldungen Bayern
33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...