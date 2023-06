Dax bewegt sich in enger Handelsspanne – Öl wieder deutlich billiger

Der Dax bewegt sich am Dienstagmittag nach einem verhaltenen Start in einer engen Handelsspanne. Gegen 12:30 wurde der deutsche Leitindex mit rund 15.940 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. Weiterhin mangelt es dem Dax an Dynamik.

Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur

„Mit dem gestrigen Rutsch unter die 16.000-Punkte-Marke hat der Deutsche Aktienindex einen erneuten Dämpfer in seinem Bemühen erhalten, den Aufwärtstrend seit vergangenem Oktober fortzusetzen“, kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets den Handel am Mittag. „Mit jedem Tag mehr ohne Dynamik bahnt sich ein trüber Börsensommer an, in dem nur wenige Käufer bereit sein könnten, neue Engagements einzugehen oder vorhandene aufzustocken.“ Bis zu den beiden Notenbanksitzungen in der kommenden Woche, könne sich die „derzeit fast schon lethargische Stimmung“ an der Börse fortsetzen, so Oldenburger.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0683 US-Dollar (-0,27 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9361 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 75,34 US-Dollar, das waren 1,37 Dollar oder 1,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.