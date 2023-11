Dax bleibt am Mittag im Plus – Marktumfeld weiter abwartend

Der Dax ist am Montag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.280 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag entspricht. An der Spitze der Kursliste befanden sich die Aktien von Siemens Energy, der Commerzbank und von Rheinmetall, Abschläge gab es unter anderem bei Adidas, Siemens Healthineers und Beiersdorf.

Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur

„Das Marktumfeld ist abwartend und daher stehen Aktien mit positiven Nachrichten und aussichtsreichen Geschäftsmodellen in dem aktuell eher schwierigen konjunkturellen Umfeld im Fokus des Kaufinteresses“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Weniger gefragt seien derzeit Technologietitel und die Unternehmen aus dem Gesundheitssektor. „Auch die Pharmaaktien reißen derzeit die Marktteilnehmer nicht von ihren Hockern“, fügte Lipkow hinzu. Das Gewinner- und Verliererverhältnis zeige einen „klaren Nachfrageüberhang“ auf.