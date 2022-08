Der DAX ist am Montag nach einem bereits freundlichen Start auch bis zum Mittag im Plus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.530 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent über Freitagsschluss.

Dabei konnten auch schlechte Wirtschaftsmeldungen die Anleger nicht vom Kaufen abhalten: Das Statistische Bundesamt hatte am Morgen mitgeteilt, dass die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland im Juni preisbereinigt 1,6 Prozent weniger umgesetzt haben als im Mai. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Einzelhandel gar ein Umsatzminus von real 8,8 Prozent – der größte Rückgang zum Vorjahresmonat seit Beginn der Zeitreihe 1994. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0258 US-Dollar (+0,3 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9748 Euro zu haben.

Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur