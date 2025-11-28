Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Dax bleibt am Mittag in Deckung

Von DTS Nachrichtenagentur

Der Dax ist am Mittag verhalten geblieben. Kurz nach 12:30 Uhr stand der Index bei rund 23.760 Punkten und damit etwa auf Vortagesniveau.

Dax Bleibt Am Mittag In Deckung
Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Die Handelsspanne halte sich “in engen Grenzen”, sagte Marktexperte Andreas Lipkow am Freitagmittag. “Zum Monatsende und kurz vor Beginn des letzten Handelsmonate in diesem Jahr positionieren sich die Marktteilnehmer noch einmal für den finalen Kurstrend zum Jahresende hin”. Derzeit deuteten einige Indikationen auf eine Jahresendrallye hin. “Das bevorstehende Wochenende bremst jedoch noch den Start etwas aus. Die kommende Handelswoche dürfte wieder wesentlich interessanter werden und mehr Kursmomentum zu bieten haben.”

Mit einem gewissen Interesse wird auf die US-Märkte geblickt, die am Nachmittag deutscher Zeit öffnen und am Vortag wegen “Thanksgiving” geschlossen hatten.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1559 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8651 Euro zu haben.

