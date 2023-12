Dax bleibt am Mittag leicht im Minus – Fokus auf Underdogs

Der Dax ist am Donnerstag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag weiter leicht im Minus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.630 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. „Der Dax bleibt erstaunlich stabil über dem Kursniveau von 16.600 Punkten“, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow.

Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur

„Die Marktteilnehmer legen derzeit ihren Fokus auf die Underdogs – Branchen und Aktien von Unternehmen, die in den letzten Handelsmonaten nicht so gut performen konnten.“ Gewinne würden hingegen bei den bisherigen Favoriten mitgenommen. So sicherten sich einige Investoren ihre bisherige Jahresperformance und versuchten trotzdem im deutschen Aktienmarkt investiert zu bleiben. „Wie lange das funktioniert, wird sich in den kommenden Handelstagen zeigen, wenn weitere makroökonomische Konjunkturdaten publiziert und die Notenbanksitzungen vollzogen worden sind.“ Die Aktienkurse stiegen nicht nur durch Hoffnungen und Fantasie, sondern benötigten zudem belastbare Kaufargumente, sagte Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag fast unverändert. Ein Euro kostete 1,0767 US-Dollar (-0,01 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9288 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 75,06 US-Dollar, das waren 76 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.