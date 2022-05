DAX bröckelt zum Mittag, aber bleibt im grünen Bereich

Die Börse in Frankfurt ist am Montagmittag im grünen Bereich geblieben, hat aber einen Teil der zunächst noch größeren Gewinne wieder abgegeben. Gegen 12:30 Uhr wurde ein Punktestand von rund 14.050 errechnet, 0,5 Prozent über Freitagsschluss. Der positive Ifo-Geschäftsklimaindex überraschte viele Marktkommentatoren, ein nachhaltiger Effekt auf den Börsenmarkt war aber nicht auszumachen.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag deutlich stärker. Ein Euro kostete 1,0672 US-Dollar (+1,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9370 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 113,80 US-Dollar, das waren 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.