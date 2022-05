DAX deutlich im Plus – Abwärtstendenz aber ungebrochen

Am Dienstag hat der DAX deutlich zugelegt, die deutlichen Kursverluste der letzten Tage aber bei Weitem nicht wettgemacht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.534,74 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Die Energiepreise zeigten am Dienstag keine einheitliche Richtung.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Gas war die meiste Zeit über günstiger zu haben als am Vortag, drehte in den letzten zwei Handelsstunden aber deutlich ins Plus und verteuerte bis kurz vor Handelsende um gut drei Prozent gegenüber Montag. Der Ölpreis sank dagegen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 103,70 US-Dollar, das waren 228 Cent oder 2,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas schwächer.

Ein Euro kostete 1,0533 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9494 Euro zu haben.