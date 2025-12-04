Newsletter
Donnerstag, Dezember 4, 2025
8.2 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Dax-Dividenden dürften im nächsten Frühjahr leicht sinken

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Erstmals seit dem Corona-Frühjahr 2020 müssen sich Aktionäre wieder auf insgesamt niedrigere Dividenden in Deutschland einstellen. Nach einer Prognose des “Handelsblatts” werden die 40 im Dax notierten Konzerne im nächsten Frühjahr zusammengerechnet knapp 52 Milliarden Euro für das vergangene Geschäftsjahr ausschütten. Das ist fast eine Milliarde Euro weniger als in diesem Jahr.

Dax-Dividenden Dürften Im Nächsten Frühjahr Leicht Sinken
Frankfurter Börse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zwar dürften 26 Konzerne ihre Ausschüttungen erhöhen und vermutlich nur fünf die Dividende kürzen. Dennoch sinkt die Dividendensumme – und das liegt an den einst dividendenstarken Autobauern. Deren Ausschüttung dürfte sich um dreieinhalb Milliarden Euro auf nur noch 7,2 Milliarden Euro reduzieren. Klammert man die Autobauer aus, dann steigen die Dividenden im Dax um fast zehn Prozent. Maßgeblich verantwortlich dafür sind die Finanzdienstleister. Allein die Allianz dürfte etwas mehr als sechs Milliarden Euro ausschütten und damit mehr als jeder andere deutsche Konzern.

Zwar legen sich die meisten Vorstände und Aufsichtsräte erst mit der Präsentation ihrer Jahresbilanzen und damit Anfang 2026 fest. Doch die firmeneigene Dividendenpolitik, zum Teil feste Ausschüttungsquoten, die sich am Gewinn orientieren, sowie die veröffentlichten Neunmonatszahlen lassen schon jetzt verlässliche Vorhersagen zu. Einige Unternehmen wie etwa Eon und Deutsche Telekom haben bereits die Höhe ihrer Ausschüttung für das nächste Frühjahr signalisiert. Bei der Siemens-Familie mit Siemens, Siemens Energy und Siemens Healthineers endete das Geschäftsjahr bereits am 30. September, sodass hier die Dividenden bereits feststehen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Eilmeldung | Größerer Verkehrsunfall auf der A8 – Autobahn bei Zusmarshausen gesperrt

0
Am Mittwochmorgen ereignete sich nach Polizeiangaben auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein größerer Unfall. Die Autobahn ist bei Zusmarshausen derzeit voll gesperrt.
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizei & Co

Brand im Augsburger Hotelturm: Großeinsatz der Rettungskräfte am gestrigen Abend

0
Am gestrigen Abend kam es gegen 21.30 Uhr zu...
Politik & Wirtschaft

Putin spricht über Krieg mit Europa: “Es wird sehr schnell gehen”

0
Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem TV-Gespräch am...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel