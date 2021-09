DAX dreht am Mittag ins Minus – „Hexensabbat“ sorgt für Kapriolen

Der DAX hat am Freitagmittag nach einem sehr freundlichen Start ins Minus gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.605 Punkten berechnet und damit rund 0,3 Prozent unter Vortagesschluss. Da heute der dritte Freitag des dritten Monats im Quartal ist, verfallen Terminkontrakte wie Futures und Optionen. Händler an einer Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Finanzstarke Marktakteure können deswegen an diesem „Hexensabbat“ versuchen, durch Käufe oder Verkäufe im großen Stil die Kurse in eine gewünschte Richtung zu lenken. Wer daran mit welcher Motivation teilnimmt, ist für Außenstehende kaum zu durchschauen, heftige Kursbewegungen gibt es an diesem Tag aber immer wieder. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker.

Ein Euro kostete 1,1783 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8487 Euro zu haben.