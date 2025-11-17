Dax dreht ins Minus – Anleger werden vorsichtiger

Der Dax ist am Montag nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag in den roten Bereich gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.775 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent unter dem Freitagsniveau. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Heidelberg Materials und Rheinmetall, am Ende Siemens, Bayer und Infineon.

“Der Handel zeigt sich zum Wochenstart im weiteren Verlauf etwas schwächer”, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. “Die Investoren achten heute genau darauf, ob die handelstechnische Unterstützung bei 23.850 Punkten auf Schlusskursbasis halten kann.” Auf diesem Kursniveau verlaufe aktuell die 200er-Tageslinie, die einen wichtigen Gradmesser für die Verfassung des Gesamtmarkts darstelle.

“Da der heutige Tageskalender stark ausgedünnt ist, wird der weitere Handelsverlauf in den USA eine wesentliche Rolle spielen”, so Lipkow. “Sollte zu erneuten Kursrückgängen kommen, wird dies auch den Dax 40 in Mitleidenschaft ziehen.” Das Sentiment bleibe vorsichtig positiv gestimmt, die Marktteilnehmer seien jedoch wesentlich zurückhaltender geworden.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1598 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8622 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,40 US-Dollar; das waren genau ein Cent oder 0,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.