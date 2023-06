Dax dreht leicht ins Plus – Notenbanken weiter im Fokus

Der Dax ist am Donnerstag bis zum Mittag leicht ins Plus gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.970 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. Gewinne gab es unter anderem anderem bei den Aktien von Porsche, Continental und Infineon.

Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur

Einbußen mussten dagegen die Papiere von Brenntag, Siemens Energy und Symrise hinnehmen. Die Notenbanken bleiben weiter im Fokus der Anleger. „Die führenden Geldpolitiker der Welt machen auch in Portugal keine Hoffnung auf ein baldiges Ende der Leitzinsanhebungen“, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets.

Offen sei, ob gegen die Inflation noch einmal aufgerüstet werden müsse, indem die Notenbanken einen Anstieg der Arbeitslosigkeit bewusst tolerierten, um den Preisschüben Einhalt zu gebieten. „Es bleibt zu hoffen, dass zumindest diese ultimative Waffe nicht eingesetzt werden muss und wird“, fügte er hinzu. Aktuell mache sich im Dax bereits sommerliche Ruhe breit. Die Quartalszahlen aus dem Konsumsektor und der Ausblick auf das Geschäft im Tourismus, das im Sommer anstehen könnte, zeigten eindeutig, dass der Wille der Menschen zum Geld ausgeben weiterhin bestehe.

Der Versuch der Zentralbanken, die Menschen zum Sparen anzuregen, sei bisher größtenteils gescheitert. „Wenn sich daran nichts ändert, werden sie gezwungen sein, weiter an der Zinsschraube nach oben zu drehen“, so Stanzl. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0925 US-Dollar (+0,11 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9154 Euro zu haben.