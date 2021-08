DAX erstmals über 16.000 Punkten

Der DAX ist am Freitag erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 16.000 Punkten geklettert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 16.010 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent über Vortagesschluss. Bereits in den letzten Tagen hatte der Index wiederholt neue Rekorde aufgestellt.

Händler an einer Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 27.977,15 Punkten geschlossen (-0,14 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1751 US-Dollar (+0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8510 Euro zu haben.