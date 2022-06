Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmorgen zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.400 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,7 Prozent gegenüber Vortagesschluss. Am Abend wird der Zinsentscheid der Federal Reserve erwartet.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Die US-Notenbank dürfte eine weitere Zinsanhebung vornehmen, die Frage ist aber, wie stark diese ausfällt. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,0478 US-Dollar (+0,6 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9544 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 121,00 US-Dollar, das waren 20 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.