Dax gibt Gewinne teilweise wieder ab – Notenbanken bleiben im Fokus

Der Dax hat am Donnerstag nach einem sehr freundlichen Start einen Teil seiner Gewinne bis zum Mittag wieder abgegeben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 16.875 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste standen Vonovia, Zalando und Siemens Energy, die größten Abschläge gab es entgegen dem Trend bei den Rückversicherern.

Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur

„Die Marktteilnehmer haben ihr Befriedigung am Donnerstag bekommen und die 17.000-Punkte-Kursmarke im Handelsjahr 2023 erreicht“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. „Die Kursdynamik aus den USA hat zur Handelseröffnung insbesondere die zinssensitven Indexmitglieder im deutschen Aktienmarkt beflügelt. Im Anschluss scheinen die Investoren Angst vor der eigenen Courage gehabt zu haben und insbesondere bei den Indexschwergewichten wie SAP Kursgewinne mitgenommen.“ Die heutige Pressekonferenz der EZB werde zum Nachmittag hin noch einmal die Karten vollends durchmischen können, so Lipkow. Auch die Anschlussreaktionen der US-Marktteilnehmer auf die gestrige Sitzung der Fed werde noch einmal spannend werden.