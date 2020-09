DAX gibt meiste Gewinne wieder ab – Immobilienwerte im Plus

Am Dienstag hat der DAX leicht zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.974,25 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Marktbeobachtern zufolge wirken sich trübe Aussichten an der Wall Street verunsichernd auf die Anleger aus.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Anteilsscheine von Delivery Hero mit Gewinnen von über zwei Prozent im Plus, hinter den Werten von Heidelbergcement und Infineon. Die Aktien von Continental, BASF und der Deutschen Börse rangierten am Ende der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas stärker.

Ein Euro kostete 1,1956 US-Dollar (+0,14 Prozent).