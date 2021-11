DAX gibt nach – aber die Energiepreise ziehen wieder an

Am Dienstag hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.937,00 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Auffällig: mit der vierten Corona-Welle scheinen die Kursverluste wenig zu tun zu haben.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Besonders kräftig bergab ging es nämlich für vermeintliche Lockdown-Gewinner wie Delivery Hero oder Zalando. Papiere von Airbus oder MTU, zu Beginn der Krise noch abverkauft, waren gegen den Trend im Plus. Europaweit waren zudem Aktien von Energiekonzernen besonders gefragt.

Nachdem es mit neuen Corona-Lockdowns in verschiedenen europäischen Ländern in der letzten Woche in diesem Sektor vorübergehend kräftige Kursverluste gegeben hatte, zogen am Dienstag auch die Preise für Öl und Gas wieder kräftig an – wie wenn es keine neue Welle geben würde. Dem Vernehmen nach bereiten mögliche Zinserhöhungen den Investoren größere Sorgen. Dazu passt auch, dass Bankentitel gut liefen, Deutsche-Bank-Aktien waren kurz vor Handelsende gar mit einem Plus von über zwei Prozent an der Spitze der Kursliste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas stärker.

Ein Euro kostete 1,1263 US-Dollar (+0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8879 Euro zu haben.