Dax gibt nach – Aber Trump-Rede sorgt für etwas Entspannung

Am Mittwoch hat der Dax nach einer kräftigen Talfahrt seine Verluste gegen Ende hin reduziert, aber dennoch im Minus geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.561 Punkten berechnet, 0,6 Prozent unter Vortagesschluss.

Einen spürbaren Sprung nach oben gab es am Nachmittag, während US-Präsident Donald Trump gerade seine Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hielt. Zwar erneuerte Trump dabei seinen Anspruch, Grönland kaufen zu wollen, die Drohung für den Fall, dass Dänemark dies ablehnt, wurde aber von einer militärischen Annexion zu einem “we will remember” herabgestuft.

Der Goldpreis legte trotzdem weiter zu und erklomm ein neues Allzeithoch. Am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.847 US-Dollar gezahlt (+1,7 Prozent) – mehr als jemals zuvor. Das entspricht einem Preis von 133,08 Euro pro Gramm, auch das hat es bisher noch nie gegeben.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas schwächer unterwegs: Ein Euro kostete 1,1709 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8540 Euro zu haben.