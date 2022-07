Der DAX hat zu Handelsstart am Mittwoch deutlich nachgelassen. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.765 Punkten berechnet und damit 1,1 Prozent unter Vortagesschluss.

Die Inflation und vor allem mögliche Gegenmaßnahmen sind weiter wichtiges Thema an den Märkten. Am Morgen hatte das Statistische Bundesamt die Inflationsrate von 7,6 Prozent für Juni bestätigt, aber auch mitgeteilt, dass diese wohl 8,6 Prozent betragen hätte, wären die Spritpreise und Bahntickets nicht, wohl auch dank Tankrabatt und 9-Euro-Ticket, gedrückt worden. Für Mittag werden Inflationsdaten aus den USA erwartet. Die dort bereits am Vortag eingefahrenen Kursverluste dämpften ebenfalls die Stimmung am deutschen Aktienmarkt.

Da half es auch nicht, dass der Nikkei-Index in der Nacht zugelegt und mit einem Stand von 26.478,77 Punkten geschlossen hatte (+0,54 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0011 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9989 Euro zu haben.

Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur