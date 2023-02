Dax hält sich im Plus – Anleger hoffen auf Konjunkturerholung

Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich halten können. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.455 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag.

Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur

An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Zalando, Sartorius und Heidelbergcement. Einige Werte ließen auch entgegen dem Trend nach – mit Abstand am stärksten die Münchener Rück, die neue Geschäftszahlen vorgelegt hatte, sowie Fresenius und FMC, bei denen es schon am Mittwoch viel Bewegung gab. „Die Marktteilnehmer lassen sich bei den europäischen Aktien derzeit nicht so einfach unterkriegen und positionieren sich weiter bei den zyklischen, exportlastigen Unternehmen“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow.

Die Hoffnung auf eine baldige Konjunkturerholung in Europa sei weiterhin omnipräsent im Markt vorhanden und werde insbesondere durch die Spekulationen einer zügigen Konjunkturerholung in China nach den Aufhebungen der Pandemie-Restriktionen befeuert. Selbst das weiterhin hohe Preisniveau in Europa und das neu angestiegene Zinsniveau in den USA stellten derzeit keine „nachhaltigen Belastungsfaktoren“ dar, so Lipkow. „Die Investoren blenden diese aus und begrenzen die Auswirkungen eher in einem engen Rahmen.“ Trotzdem fehle es an „nachhaltigen und schwerwiegenden positiven Impulse“, um dem Dax eine „nachhaltige Trenddynamik“ geben zu können.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,0601 US-Dollar (-0,05 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9433 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 81,28 US-Dollar. Das waren 68 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.