Newsletter
Donnerstag, November 20, 2025
3.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Dax hält sich im Plus – Anleger setzen auf künftige Erholung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag klar im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.370 Punkten berechnet und damit 0,9 Prozent über dem Vortagsniveau. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Rheinmetall und RWE, am Ende Adidas, Volkswagen und BASF.

Dax Hält Sich Im Plus - Anleger Setzen Auf Künftige Erholung
Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

“Den Investoren fällt es zunehmend schwer, die KI-Euphorie auf die deutschen Standardwerte zu übertragen”, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. “So gehören heute die klassischen Vertreter auch wieder zu den Gewinneraktien, der Gesamtmarkt wird jedoch von den zyklischen Branchen und deren Vertretern zurückgehalten.”

“Mit Blick auf das kommende Geschäftsjahr fragen sich die Marktteilnehmer immer lauter, ob der seit vier Jahren antizipierte Recovery-Trade dann aufgehen wird”, so der Analyst. “Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und somit wird der Dax zumindest in den kommenden Handelswochen davon noch profitieren können.”

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1519 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8681 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,01 US-Dollar; das waren 50 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Augsburg

0
Augsburg – Am heutigen Morgen kam es gegen 9:15...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

23-Jähriger stirbt bei Baumfällarbeiten in Seeshaupt: Kripo ermittelt nach Arbeitsunfall

0
Am Dienstag, den 18. November 2025, ereignete sich im...
Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel