Dax lässt am Mittag nach – Zurückhaltung vor Fed-Entscheid

Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits eher schwachen Start bis zum Mittag etwas weiter in den roten Bereich abgerutscht. Gegen 12:15 Uhr wurde der Index mit rund 24.045 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Fresenius und FMC, am Ende Rheinmetall, SAP und Siemens Healthineers.

“Der deutsche Gesamtmarkt konsolidiert am Mittwochmittag und die Investoren warten auf die heutige US-Notenbanksitzung”, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. “Im Vorfeld der heutigen Zinsentscheidung in den USA spielt niemand den Helden, sondern positioniert sich vorsichtig an der Seitenlinie.”

Das zeige sich im Verhältnis der Gewinner zu den Verliereraktien im Dax wie auch in der Branchenselektion, so Lipkow. “So stehen heute insbesondere die Vertreter der defensiven Branchen im Kauffokus. Vorsichtiger sind die Marktteilnehmer dagegen bei den zyklischen Sektoren und den Technologietiteln.”

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1637 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8593 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 62,26 US-Dollar; das waren 32 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.