Newsletter
Mittwoch, Dezember 10, 2025
11.9 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Dax lässt am Mittag nach – Zurückhaltung vor Fed-Entscheid

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits eher schwachen Start bis zum Mittag etwas weiter in den roten Bereich abgerutscht. Gegen 12:15 Uhr wurde der Index mit rund 24.045 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Fresenius und FMC, am Ende Rheinmetall, SAP und Siemens Healthineers.

Dax Lässt Am Mittag Nach - Zurückhaltung Vor Fed-Entscheid
Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

“Der deutsche Gesamtmarkt konsolidiert am Mittwochmittag und die Investoren warten auf die heutige US-Notenbanksitzung”, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. “Im Vorfeld der heutigen Zinsentscheidung in den USA spielt niemand den Helden, sondern positioniert sich vorsichtig an der Seitenlinie.”

Das zeige sich im Verhältnis der Gewinner zu den Verliereraktien im Dax wie auch in der Branchenselektion, so Lipkow. “So stehen heute insbesondere die Vertreter der defensiven Branchen im Kauffokus. Vorsichtiger sind die Marktteilnehmer dagegen bei den zyklischen Sektoren und den Technologietiteln.”

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1637 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8593 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 62,26 US-Dollar; das waren 32 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...
Polizei & Co

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Polizei & Co

A8 bei Augsburg: Lkw kippt um – Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt

0
Update https://presse-augsburg.de/a8-chaos-bei-augsburg-sattelzug-mit-milch-und-kaesewaren-kippt-um-vollsperrung-bis-in-die-nacht/1078586/     Am Dienstagabend hat sich auf der A8 zwischen der...
News

Therme Erding eröffnet hochwertige Palm Lounge

0
Wohlig warmes (Heil-)Wasser und Entspannung unter exotischen Großpalmen ohne Flugstress und Jetlag, dafür steht die größte Therme der Welt. Das privat betriebene Bad wurde nun um eine innovative Urlaubsebene ergänzt.
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...

Neueste Artikel