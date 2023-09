Dax lässt nach – Ölpreis steigt deutlich

Am Dienstag hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.716 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum Montagsschluss. Die größten Verluste verbuchten auch am Dienstag erneut Papiere des Triebwerkherstellers MTU. Aufgrund von Problemen eines Geschäftspartners, könnte der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr um eine Milliarde zurückgehen.

Frankfurter Börse (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Die Anteilsscheine des Unternehmens ließen am Dienstag um über sieben Prozent nach. Die größten Gewinne gab es entgegen dem Trend bei der Commerzbank. „Der gestrigen Rally im Deutschen Aktienindex ist heute schon wieder die Luft ausgegangen“, kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger den Tageshandel.

Damit mehrten sich die Zweifel der Anleger, dass sich die Erholung über die gestrigen Gewinne hinaus fortsetzen könne. Am Mittwoch richtet sich der Blick auf die US-Verbraucherpreise: „Die Inflation ist in den vergangenen Monaten deutlich zurückgekommen“, so Oldenburger. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0726 US-Dollar (-0,20 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9323 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 92,36 US-Dollar, das waren 1,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.