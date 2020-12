DAX legt am Mittag zu – Anleger hoffen auf baldigen Impfbeginn

Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.315 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Nach Medienberichten über die mögliche Zulassung eines Corona-Impfstoffs in der EU noch vor Weihnachten steigen die Hoffnungen der Anleger auf einen baldigen Impfbeginn. An der Spitze der Kursliste stehen am Mittag die Wertpapiere von Volkswagen, Daimler und Continental Am Ende der Liste rangieren die Wertpapiere von Infineon, Delivery Hero und Merck.