Dax legt am Mittag zu – Handelsimpulse nehmen ab

Der Dax hat sich am Montag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag etwas in den grünen Bereich vorgewagt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.425 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Siemens Energy und Qiagen, am Ende Brenntag, Beiersdorf und Rheinmetall.

“Nach der Rekordjagd sind die Anleger wieder etwas sommermüde geworden und gehen die neue Woche entsprechend gelassen an”, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. “Die potenziellen Handelsimpulse nehmen ab und der Fokus bleibt auf dem Thementrio aus Iran-Krieg, Energiepreisen und Zinspolitik.”

Der Ölpreis stieg am Montagmittag: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 84,34 US-Dollar. Das waren 79 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags

Die Börse reagiere auf die Entwicklung aber insgesamt noch gelassen, so Lipkow. So habe sich der Arbeitsmarkt in den USA den jüngsten Zahlen zufolge schwächer präsentiert, sodass von der Lohnseite vorerst keine Inflationsgefahr drohe. “Zum anderen, weil die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran weiter im Gang sind und sich die militärische Situation zuletzt etwas entspannt hat.” Noch setze die Mehrheit der Investoren auf eine diplomatische Lösung, aber die Situation bleibe insgesamt weiterhin undurchsichtig und schwierig.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1556 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8654 Euro zu haben.