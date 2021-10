DAX legt am Mittag zu – SAP gefragt

Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.255 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Händler an einer Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Zu den größten Gewinnern zählen aktuell die Anteilsscheine von SAP. Der Softwarekonzern hatte zuvor vorläufigen Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2021 veröffentlicht und dabei den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Auch die Papiere von Sartorius und Volkswagen legen am Mittag kräftig zu. Am Ende der Liste rangieren die Aktien der Deutschen Bank, der Münchener Rück und von Bayer entgegen dem Trend im Minus.

Mit Spannung blicken die Anleger am Nachmittag in die Vereinigten Staaten: Dort sollen um 14:30 Uhr deutscher Zeit neue Inflationsdaten veröffentlicht werden. Im Verlauf des Tages werden zudem Protokolle der jüngsten Notenbank-Beratungen veröffentlicht. Unterdessen startet auch die US-Bilanzsaison. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 28.140,28 Punkten geschlossen (-0,32 Prozent).