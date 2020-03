DAX legt kräftig zu – Deutsche-Post-Aktie mit Kurssprung

Zum Wochenstart hat der DAX kräftig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 9.815,97 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,90 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag am Freitag. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere der Deutschen Post mit einem kräftigen Kurssprung von über acht Prozent im Plus, gefolgt von den Aktien von der Deutschen Börse und von Vonovia mit Kursgewinnen von jeweils über fünf Prozent.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Marktbeobachter sehen einen Bericht der „Welt am Sonntag“, wonach die Deutsche Post einen Notfallplan für den Fall erarbeitet habe, dass es im Zuge der Corona-Krise zu weiteren Einschränkungen kommt, als Grund für den Kurssprung bei dem Logistik- und Postunternehmen. Die „Notfall Planung Betrieb Covid-19“ liste auf 20 Seiten auf, welche Zustellarbeit in Quarantäne-Gebieten erfolgen könnten, berichtet die Zeitung. Demnach würden in „geschlossenen Gebieten“ in extremen Situationen lediglich Einschreiben zugestellt.

Weiter Post erhalten würden in einem solchen Fall auch sogenannte Postbevorrechtigte wie Regierungsstellen, die Justiz, die Bundeswehr und Gesundheitseinrichtungen, berichtet die Zeitung weiter. Die Anteilsscheine von MTU Aero Engines standen kurz vor Handelsschluss mit einem kräftigen Kurseinbruch von über neun Prozent am Ende der Liste, gefolgt von den Papieren von Heidelbergcement und von der Deutschen Lufthansa. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1037 US-Dollar (-0,78 Prozent).