Mittwoch, November 19, 2025
4.5 C
London
Politik & Wirtschaft
Dax legt leicht zu – Anleger halten sich zurück

DTS Nachrichtenagentur
Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag leicht in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.250 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über dem Vortagsniveau. An der Spitze der Kursliste rangierten Daimler Truck, Siemens Energy und Qiagen, am Ende Adidas, Merck und Bayer.

Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Die Anleger halten sich offenbar vor den nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalsergebnissen von Tech-Schwergewicht Nvidia zurück. Die Zahlen gelten als wichtiger Indikator für die Lage beim Boom der Künstlichen Intelligenz.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1575 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8639 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,21 US-Dollar; das waren 68 Cent oder 1,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

