Dax legt vor Fed-Entscheid leicht zu – Bankenwerte wieder hinten

Am Mittwoch hat der Dax leicht zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.216 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Vor der für Mittwochabend angekündigten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve gaben sich Anleger verhalten optimistisch.

Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur

Erwartet wird eine Erhöhung um 25 Basispunkte. Das Ausbleiben einer Erhöhung dürfte als Eingeständnis der Fed gesehen werden, für das Beben an den Finanzmärkten mit verantwortlich zu sein. Zugleich würde eine größere Steigerung als zusätzliches Risiko für die Finanzbranche sowie als Kurskorrektur eines möglicherweise nicht ausreichenden Kampfes gegen die Inflation gesehen werden.

Bis kurz vor Handelsschluss konnten insbesondere die Papiere von Zalando, Covestro und Henkel zulegen. Dagegen standen die Vonovia-Aktien am Ende der Kursliste, direkt hinter den Anteilsscheinen der Commerzbank sowie der Deutschen Bank. Unterdessen sank der Gaspreis deutlich: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im April kostete 40 Euro und damit fünf Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 8 bis 10 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.Der Ölpreis stieg hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 75,78 US-Dollar, das waren 46 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0791 US-Dollar (0,20 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9267 Euro zu haben.