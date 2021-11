DAX legt zu – Hellofresh stark

Am Dienstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.954,45 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. DAX-Neuling Hellofresh hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 45 bis 55 Prozent auf ein währungsbedingtes Erlösplus von 57 bis 62 Prozent an.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Die Aktien des Lieferdienstes legten an der Spitze der Kursliste kurz vor Handelsschluss über 17 Prozent zu, direkt vor den Werten von Siemens und Brenntag. Am Listende rangierten die Papiere von Covestro mit über zwei Prozent im Plus, direkt hinter denen von Siemens Energy und Qiagen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas schwächer.

Ein Euro kostete 1,1581 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8635 Euro zu haben.