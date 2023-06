Dax legt zu – Kein Ende der Zinserhöhungen in Sicht

Am Dienstag hat der Dax nach einem freundlichen Start in den roten Bereich gedreht, seine Verluste jedoch bis zum frühen Abend kompensieren und zulegen können. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.845 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Gewinne gab es bei Siemens Energy, Zalando und Vonovia.

Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur

Abschläge gab es unterdessen entgegen dem Trend bei Sartorius. „Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat heute aus dem portugiesischen Sintra die klare Botschaft an die Märkte gesendet, dass die Zinsen in der Eurozone weiter steigen werden“, kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets das Tagesgeschehen. „Auch Fed-Chef Powell dürfte in seiner Rede morgen keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, dass es sich nur um eine Pause und keinesfalls das Ende des laufenden Zinserhöhungszyklus handelt.“

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0954 US-Dollar (0,44 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9129 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 73,63 US-Dollar, das waren 55 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.