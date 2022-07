Der DAX ist am Donnerstag nach einem bereits eher verhaltenen Start bis zum Mittag ins Minus gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.670 Punkten berechnet.

Dies entspricht einem Abschlag von 0,7 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Zalando, Infineon und BMW entgegen dem Trend im Plus. Die größten Verluste gab es bei den Papieren von RWE, der Allianz und der Deutschen Telekom. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 26.643,39 Punkten geschlossen (+0,62 Prozent).

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0034 US-Dollar (-0,3 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9966 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen deutlicher als am Morgen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 97,74 US-Dollar. Das waren 1,83 Dollar oder 1,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: Händler an einer Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur