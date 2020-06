DAX schwach – Wirecard-Kurs erneut fast halbiert

Zum Wochenstart hat der DAX etwas nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.262,40 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,55 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Kurz vor Handelsende waren nur RWE, Continental und Deutsche Wohnen deutlich mit über einem Prozent im Plus.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Am Ende der Kursliste ging unterdessen das Trauerspiel um Wirecard weiter, mit einem Kursabschlag von über 45 Prozent bis kurz vor Handelsende. Zocker konnten zwischen dem Tagestief bei 13,08 Euro am Morgen und dem Höchststand von 18,70 Euro nur eine gute Stunde später aber auch satte Gewinne einfahren. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete, mit dem Fall befasste Wirtschaftsanwälte gingen mittlerweile davon aus, dass die Staatsanwaltschaft München I Haftbefehle beantragen werde. Untersuchungshaft wäre möglich, wenn Flucht- oder Verdunkelungsgefahr vorläge. Die Staatsanwaltschaft prüft nach eigener Aussage alle in Betracht kommenden Straftaten. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1258 US-Dollar (+0,63 Prozent).