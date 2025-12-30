Newsletter
Dienstag, Dezember 30, 2025
3.3 C
London
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Dax startet am letzten Handelstag des Jahres kaum verändert

DTS Nachrichtenagentur

Der Dax ist am Dienstag kaum verändert in den letzten Handelstag des Jahres 2025 gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.345 Punkten berechnet und damit minimal unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, die Commerzbank und Continental, am Ende Siemens Energy, Bayer und BMW.

Dax Startet Am Letzten Handelstag Des Jahres Kaum Verändert
Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Zum Abschluss des Jahres findet am Montag nur ein verkürzter Handel statt, mit großen Aktivitäten oder Portfolio-Umschichtungen wird nicht mehr gerechnet. Traditionell zählt der 30. Dezember zu den umsatzschwächsten Handelstagen des Börsenjahres.

Es gehe “ein insgesamt exzellentes Börsenjahr zu Ende”, sagte Thomas Altmann von QC Partners. “Bei genauerem Hinsehen zeigt sich allerdings, dass beim Dax eigentlich nur das erste Halbjahr exzellent war.” Das zweite Halbjahr sei eher ein Seitwärtslaufen gewesen. “Von seinen 34. Allzeithochs in diesem Jahr hat der deutsche Leitindex 31 im ersten Halbjahr markiert, nur drei im zweiten Halbjahr.”

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1770 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8496 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 61,97 US-Dollar; das waren 3 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

