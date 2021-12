DAX startet am letzten Handelstag des Jahres kaum verändert

Die Börse in Frankfurt hat zum Start des letzten Handelstags des Jahres 2021 zunächst kaum Kursveränderungen verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.860 Punkten berechnet. Das sind im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag nur wenige Punkte mehr.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Am verkürzten Handelstag endet der Xetra-Handel bereits um 14 Uhr. An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Papiere von Zalando, Sartorius und Heidelbergcement. Die Anteilsscheine von Siemens Energy, MTU, und Airbus sind gegenwärtig die Schlusslichter.

Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 28.791,71 Punkten geschlossen (-0,40 Prozent). Auf Jahressicht legte der Index 4,9 Prozent zu.