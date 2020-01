DAX startet deutlich im Plus – 13.500-Punkte-Marke geknackt

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst deutliche Kursgewinne verzeichnet, wobei der deutsche Leitindex zwischenzeitlich über die Marke von 13.500 Punkten gestiegen ist. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.480 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Marktbeobachtern zufolge sorgten die Entspannungssignale im Konflikt zwischen den USA und dem Iran für Erleichterung bei den Anlegern. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Infineon, Wirecard und Fresenius Medical Care. Die Aktien von Vonovia, Eon und der Deutschen Lufthansa rangieren gegenwärtig am Ende der Liste.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1107 US-Dollar (-0,03 Prozent). Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.544,85 US-Dollar gezahlt (-0,77 Prozent). Das entspricht einem Preis von 44,72 Euro pro Gramm.