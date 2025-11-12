Newsletter
Mittwoch, November 12, 2025
14.3 C
London
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Dax startet deutlich im Plus – Brenntag-Aktien gefragt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Dax ist am Mittwoch mit deutlichen Zugewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.321 Punkten berechnet und damit 1,0 Prozent über dem Schlussniveau von Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Brenntag, RWE und Commerzbank, am Ende Eon, Zalando und Scout 24.

Dax Startet Deutlich Im Plus - Brenntag-Aktien Gefragt
Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

“Heute könnte der Tag sein, an dem die US-Politik das Ende des bislang längsten Shutdowns in der US-Geschichte besiegelt”, kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. Anleger dürften sich nach Einschätzung des Analysten dann in den kommenden Wochen auf Nachveröffentlichungen der bislang nicht ermittelten Wirtschaftsdaten freuen. “Damit würde auch ein Ende des Blindflugs für Investoren und Notenbanker eingeleitet”, so Altmann.

Mit der Aufwärtsbewegung der vergangenen beiden Tage habe sich der Dax wieder Luft zu seiner 200-Tage-Linie verschafft. “Diese verläuft aktuell bei 23.393 Punkten. Am Freitag hatte sich der Dax dieser noch bis auf 50 Punkte angenähert. Letztmalig unterschritten wurde die 200-Tage-Linie während der Zollturbulenzen im April. Ein nachhaltiges Unterschreiten könnte von vielen als negatives Signal orientiert werden und zudem Verkäufe von technisch orientierten Investoren und Modellen auslösen”, erklärte er.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1584 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8633 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 64,85 US-Dollar, das waren 31 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





