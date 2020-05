DAX startet deutlich im Plus – Goldpreis steigt

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst kräftige Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:40 Uhr wurde der DAX mit rund 10.712 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am vergangenen Freitag.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Unter anderem blicken die Anleger positiv auf die Schritt für Schritt gelockerten Corona-Maßnahmen, in der Hoffnung auf baldige wirtschaftliche Normalität. An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Papiere von MTU Aero Engines, Fresenius und HeidelbergCement. Die Aktien von Vonovia, der Deutschen Telekom und Fresenius Medical Care bilden die Schlusslichter der Liste, allerdings stehen sie ebenfalls im Plus.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0817 US-Dollar (-0,01 Prozent). Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.760,69 US-Dollar gezahlt (+1,06 Prozent). Das entspricht einem Preis von 52,33 Euro pro Gramm.