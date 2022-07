Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst deutliche Gewinne verzeichnet. Gegen 09:30 wurde der DAX mit rund 12.740 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,2 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Mittwoch.

Dabei sind viele Marktkommentatoren noch skeptisch, ob die Stimmung nach den drastischen Kursverlusten der letzten Wochen wirklich schon gedreht hat. Überdurchschnittliche Gewinne verzeichneten unter anderem die Hannover Rueck, Porsche und die Deutsche Bank. Leichte Verluste mussten zu Handelsstart unter anderem Henkel, Qiagen und Hellofresh einstreichen. Der Ölpreis stieg unterdessen wieder: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 101,10 US-Dollar, das waren 44 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen kaum verändert. Ein Euro kostete 1,0188 US-Dollar, ein Dollar war wie am Vortag für 0,9815 Euro zu haben.

Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur