DAX startet extrem freundlich – Alle Werte im Plus

Der DAX ist am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 14.755 Punkten berechnet, 0,9 Prozent im Plus. Anleger erwarten vom am Vormittag erwarteten Ifo-Geschäftsklimaindex positive Impulse.

Händler an einer Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Alle Werte waren zu Handelsstart im Plus, allen voran aber Papiere von Covestro, gefolgt von Adidas und Fresenius Medical. Auch der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 29.176,70 Punkten geschlossen (+1,56 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte nach den Kursverlusten der letzten Tage am Freitagmorgen ebenfalls wieder etwas stärker.

Ein Euro kostete 1,1782 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8488 Euro zu haben.