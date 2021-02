DAX startet freundlich – Allianz-Zahlen überraschen kaum

Der DAX ist am letzten Tag der Woche freundlich in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.915 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent über Vortagesschluss. Die Allianz-Aktie war dabei im durchschnittlichen Mittelfeld, die am Morgen vorgelegten Zahlen überraschten die Anleger kaum noch.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Der Gesamtumsatz sank demnach im Jahr 2020 um 1,3 Prozent auf 140 Milliarden Euro, das Operative Ergebnis lag 2020 bei 10,8 Milliarden Euro. Darin seien negative Covid-19-Effekte in Höhe von 1,3 Milliarden Euro enthalten, so Europas größter Versicherungskonzern. Die Dividende soll gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 9,60 Euro je Aktie bleiben.

Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 30.017,92 Punkten geschlossen (-0,72 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,2115 US-Dollar (+0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8254 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,02 US-Dollar, das waren 91 Cent oder 1,42 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.