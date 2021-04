DAX startet freundlich – Anleger weiter optimistisch

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst leichte Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.235 Punkten berechnet. Das ist ein Plus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Marktbeobachtern zufolge setzen die Anleger weiterhin auf eine rasche Erholung der Konjunktur nach der Pandemie. An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Wertpapiere von Continental, Daimler und der Deutschen Bank. Die Aktien von Delivery Hero, Adidas und Siemens Energy bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste.

Der Ölpreis stieg am Mittwochmorgen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,08 US-Dollar – das waren 34 Cent oder 0,54 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.