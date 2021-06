DAX startet freundlich – Energiewerte gefragt

Der DAX ist am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Kurz nach 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.665 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent über Vortagesschluss. Die Energiewerte Eon und RWE waren zu Handelsstart unter den Top 5 mit Zugewinnen von knapp einem Prozent, noch besser lief es zu diesem Zeitpunkt für Covestro und Merck.

Händler an einer Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Auffällig schwach waren Finanztitel wie Deutsche Bank oder Allianz, die beide im Minus starteten. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 71,61 US-Dollar, das waren 30 Cent oder 0,42 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen etwas schwächer.

Ein Euro kostete 1,2113 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8256 Euro zu haben.