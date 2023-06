Dax startet freundlich in den Handelstag – Zalando vorn

Der Dax ist am Dienstagmorgen freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.870 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. Gewinne gab es am Morgen unter anderem bei den Aktien von Zalando, BASF und Daimler Truck.

Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur

Entgegen dem Trend im Minus waren unterdessen Sartorius. „Für den Dax deutet sich am Dienstag eine weitere Kurskonsolidierung auf dem Kursniveau von 15.850 Punkten und damit inmitten der bekannten Kursspanne zwischen 15.750 und 16.000 Punkten an“, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow am Morgen. „Die US-Vorgaben waren ebenfalls schwach und es scheint sich eine Abdrift in eine Sommerpause anzudeuten“, fügte er hinzu.

Am Dienstag könnten noch einmal die Preis- und Konjunkturdaten aus den USA für etwas Kursbewegung sorgen, erwartet Lipkow. „Die deutschen Exportwerte dürften ein wenig von der wieder aufkeimenden Konjunkturhoffnung in China profitieren.“ Es dürften jedoch keine großen Wunder erwartet werden. Die Konsolidierungstendenzen seien sehr stark ausgeprägt und das Halbjahresende stehe unmittelbar bevor.

„Das lockt vorerst keine neuen Käufer in die europäischen Aktienmärkte“, so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,0937 US-Dollar (+0,28 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9143 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am gegen 9 Uhr deutscher Zeit 74,54 US-Dollar, das waren 36 Cent oder 0,Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.