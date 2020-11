DAX startet freundlich in die Woche – Ölpreise ziehen an

Der DAX ist am Montag freundlich in die neue Woche gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.170 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent über Freitagsschluss. Zurückgehende Corona-Infektionszahlen und die anhaltende Hoffnung auf einen Impfstoff sorgten bei fast allen DAX-Titeln zu Handelsstart für ein Plus.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Mit Siemens, Henkel, Vonovia und Deutsche Börse waren nur wenige Werte in den ersten Handelsminuten signifikant im Minus. Am Ölmarkt hofften Anleger auf eine Verlängerung der aktuellen Förderbeschränkungen durch die Opec-Plus-Gruppe. Ein Fass der Sorte Brent kostete am Montagmorgen 43,70 US-Dollar und damit 1,7 Prozent mehr als am Freitag.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1859 US-Dollar (+0,18 Prozent).