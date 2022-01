DAX startet freundlich – Ölpreis über 90 Dollar

Der DAX ist am Montagmorgen freundlich in die neue Woche gestartet. Kurz nach 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.515 Punkten berechnet und damit 1,3 Prozent über Freitagsschluss. Auch der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 27.001,98 Punkten geschlossen (+1,07 Prozent).

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Der Ölpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 90,73 US-Dollar, das waren 70 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Gas war dagegen etwas billiger zu haben: Eine Megawattstunde (MWh) zur Lieferung im März kostete am Vormittag 86 Euro und damit sechs Prozent weniger als am Freitag. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen stärker.

Ein Euro kostete 1,1178 US-Dollar (+0,3 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8946 Euro zu haben.