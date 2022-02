DAX startet freundlich – US-Inflationsdaten erwartet

Der DAX ist am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.550 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent über Vortagesschluss. Mehrere Firmenbilanzen standen zunächst auf der Tagesordnung, unter anderem von Siemens, Linde und Delivery Hero.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Siemens konnte dabei die Erwartungen der Anleger deutlich übertreffen. Die Aktien des Technologiekonzerns standen kurz nach Handelsstart mehr als sieben Prozent im Plus an der Spitze der Kursliste. Die Zahlen von Delivery Hero wurden dagegen nicht gut aufgenommen.

Die Anteilsscheine ließen fast zehn Prozent nach. Mit Spannung werden die Anleger am Nachmittag in die Vereinigten Staaten blicken: Dort sollen um 14:30 Uhr deutscher Zeit neue Inflationsdaten veröffentlicht werden. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1431 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8748 Euro zu haben.