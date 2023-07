Dax startet freundlich – Viele Anleger weiter zurückhaltend

Der Dax ist am Mittwochmorgen freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:20 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.190 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Vonovia, Zalando und Sartorius.

Entgegen dem Trend im Minus waren unter anderem Brenntag, Daimler Truck und Covestro. Zuletzt war berichtet worden, dass Abu Dhabis staatlicher Ölkonzern sein Übernahmeangebot für das Kunststoffunternehmen erhöht habe. Die Rally an den US-Märkten laufe unterdessen weiter, sagte Thomas Altmann von QC Partners.

„Und sie ist beeindruckend und beängstigend zugleich.“ Auch an der Wallstreet gerieten die Allzeithochs so langsam wieder ins Blickfeld. „Aus technischer Sicht sind der S&P 500 und der NASDAQ 100 mittlerweile überkauft, da wäre ein Rücksetzer oder zumindest ein Durchatmen jetzt eher der Normalfall als eine Überraschung“, so der Marktanalyst. Mit den immer weiter steigenden Kursen an der Wallstreet komme der gerade laufenden Berichtssaison eine noch höhere Bedeutung zu.

Denn mit den steigenden Kursen stiegen die ohnehin schon hohen Bewertungen noch weiter an. „Jetzt müssen die Unternehmen zeigen, dass ihre Gewinne mindestens im Tempo der Kurse ansteigen“, so Altmann. Beim Dax komme aktuell nur ein kleiner Teil des Schwungs von der Wallstreet an. Anders als dort seien hierzulande viele Anleger weiterhin zurückhaltend.

„Offensichtlich haben viele Angst, dass sich das Kursmuster der vergangenen zwei Monate fortsetzen könnte: Dreimal war bislang bei Kursen zwischen 16.000 und 16.500 Punkten Schluss.“ Es mangele an Überzeugung, dass es diesmal deutlich weiter nach oben gehen könnte, sagte Altmann. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen fast unverändert. Ein Euro kostete 1,1231 US-Dollar (+0,02 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8904 Euro zu haben.